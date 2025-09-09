Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД прокомментировали удары ВСУ по российским регионам - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/zakharova-862020352.html
В МИД прокомментировали удары ВСУ по российским регионам
В МИД прокомментировали удары ВСУ по российским регионам - 09.09.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали удары ВСУ по российским регионам
Руководство стран-спонсоров Украины, среди которых есть и постоянные члены Совета безопасности ООН, попустительствуют ударам ВСУ по российским регионам, в... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:12+0300
2025-09-09T16:12+0300
политика
общество
украина
мария захарова
оон
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководство стран-спонсоров Украины, среди которых есть и постоянные члены Совета безопасности ООН, попустительствуют ударам ВСУ по российским регионам, в рамках которых используются запрещённые боеприпасы в нарушение норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары ВСУ по регионам России. "Целенаправленные удары по гражданским и социальным объектам все чаще производятся с применением вооружений, поставляемых на Украину западными спонсорами конфликта, а также в нарушение норм международного права, с использованием запрещенных боеприпасов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что руководство тех самых стран-спонсоров, среди которых в том числе постоянные члены Совета безопасности ООН и участники ряда других универсальных организаций, призванных содействовать миру и защите международного права, попустительствуют этим деяниям киевского режима.
https://1prime.ru/20250908/naemniki-861956457.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, мария захарова, оон, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, Мария Захарова, ООН, ВСУ
16:12 09.09.2025
 
В МИД прокомментировали удары ВСУ по российским регионам

Захарова: удары ВСУ происходят в нарушение норм международного права

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководство стран-спонсоров Украины, среди которых есть и постоянные члены Совета безопасности ООН, попустительствуют ударам ВСУ по российским регионам, в рамках которых используются запрещённые боеприпасы в нарушение норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары ВСУ по регионам России.
"Целенаправленные удары по гражданским и социальным объектам все чаще производятся с применением вооружений, поставляемых на Украину западными спонсорами конфликта, а также в нарушение норм международного права, с использованием запрещенных боеприпасов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она добавила, что руководство тех самых стран-спонсоров, среди которых в том числе постоянные члены Совета безопасности ООН и участники ряда других универсальных организаций, призванных содействовать миру и защите международного права, попустительствуют этим деяниям киевского режима.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
NYT выяснила, сколько американских наемников погибли в рядах ВСУ
Вчера, 13:15
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАМария ЗахароваООНВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала