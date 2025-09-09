https://1prime.ru/20250909/zakharova-862020352.html
В МИД прокомментировали удары ВСУ по российским регионам
2025-09-09T16:12+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководство стран-спонсоров Украины, среди которых есть и постоянные члены Совета безопасности ООН, попустительствуют ударам ВСУ по российским регионам, в рамках которых используются запрещённые боеприпасы в нарушение норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары ВСУ по регионам России. "Целенаправленные удары по гражданским и социальным объектам все чаще производятся с применением вооружений, поставляемых на Украину западными спонсорами конфликта, а также в нарушение норм международного права, с использованием запрещенных боеприпасов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что руководство тех самых стран-спонсоров, среди которых в том числе постоянные члены Совета безопасности ООН и участники ряда других универсальных организаций, призванных содействовать миру и защите международного права, попустительствуют этим деяниям киевского режима.
украина
