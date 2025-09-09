https://1prime.ru/20250909/zaschita-861988939.html

Защита экс-главы "Оргэнергостроя" пожаловалась на нарушение сроков

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Защита 79-летнего бывшего гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе, осужденного на 8 лет за взятку бывшему топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, пожаловалась на нарушение сроков передачи дела в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, рассказал РИА Новости его адвокат Константин Третьяков. "Несмотря на наши многочисленные жалобы на недопустимость затягивания сроков передачи дела в апелляционную инстанцию, оно до сих пор не передано из Мещанского суда в Мосгорсуд. Кокосадзе три месяца находится под стражей, у него стремительно ухудшается здоровье, что с учетом его возраста и болезней может привести к его гибели", - заявил адвокат. Он пояснил, что по истечении 15-дневного срока после получения апелляционных жалоб защиты и возражений сторон на них законом предусмотрено "незамедлительно направить дело для рассмотрения в апелляционном порядке". Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева 30 мая приговорила к 8 годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе со штрафом более 97,9 миллиона рублей. Он был взят под стражу в зале суда. В конце июня его защита сообщала РИА Новости о нарушении сроков изготовления приговора, который по закону должен быть вручен сторонам по делу в течение 5 дней. По словам адвоката, осужденный активно содействовал следствию и полностью признал вину, является заслуженным строителем. Вопреки этому, считает Третьяков, прокуратура заняла позицию, не учитывающую смягчающие обстоятельства, а длительный срок наказания и строгий режим не соответствует требованиям гуманизма, поскольку Кокосадзе в свои 79 лет имеет инвалидность, страдает множеством хронических тяжелых заболеваний, имеет на иждивении нетрудоспособную супругу. По версии следствия, бывший директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями. Сахаров получил 12 лет колонии строгого режима, суд также назначил ему штраф в размере 228,5 миллиона рублей. Сейчас он, как и Кокосадзе, находится в СИЗО.

