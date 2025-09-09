https://1prime.ru/20250909/zayavlenie-862037003.html
"Рано или поздно": в США сделали заявление об Украине
"Рано или поздно": в США сделали заявление об Украине - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Рано или поздно": в США сделали заявление об Украине
Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил свое мнение в социальной сети Х, заявив, что победа России в украинском конфликте неизбежна, а поддержка... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T23:44+0300
2025-09-09T23:44+0300
2025-09-09T23:44+0300
россия
киев
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил свое мнение в социальной сети Х, заявив, что победа России в украинском конфликте неизбежна, а поддержка Киева со стороны Запада лишь увеличивает его потери."Это настолько очевидно, насколько только могут быть очевидны события. Россия победит рано или поздно. Таким образом, согласно логике войны и основам, определяющим боевую мощь, Россия имеет решающее и неоспоримое преимущество. <…> Украина проиграла", — подчеркнул он.По мнению эксперта, страны Запада действуют безответственно, поддерживая Украину, тем самым увеличивая масштабы ее потерь.По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.
https://1prime.ru/20250909/pomosch-862036737.html
киев
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, запад, украина
РОССИЯ, Киев, ЗАПАД, УКРАИНА
"Рано или поздно": в США сделали заявление об Украине
Дэвис: победа России в конфликте на Украине не вызывает сомнений