"Рано или поздно": в США сделали заявление об Украине

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил свое мнение в социальной сети Х, заявив, что победа России в украинском конфликте неизбежна, а поддержка Киева со стороны Запада лишь увеличивает его потери."Это настолько очевидно, насколько только могут быть очевидны события. Россия победит рано или поздно. Таким образом, согласно логике войны и основам, определяющим боевую мощь, Россия имеет решающее и неоспоримое преимущество. <…> Украина проиграла", — подчеркнул он.По мнению эксперта, страны Запада действуют безответственно, поддерживая Украину, тем самым увеличивая масштабы ее потерь.По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.

