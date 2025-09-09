Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского - 09.09.2025
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
Если Владимир Зеленский сохранит власть в Киеве и дальше продолжит ухудшать отношения с соседями, то территории Украины могут перейти к окружающим ее странам,... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский сохранит власть в Киеве и дальше продолжит ухудшать отношения с соседями, то территории Украины могут перейти к окружающим ее странам, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.“Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей", —говорится в посте.По его мнению:"Остальное возвращается в Россию”, — добавил Боуз.Трамп неоднократно предлагал урегулировать украинский кризис путём "обмена территориями" между Россией и Украиной. Зеленский изначально отверг эти идеи, сославшись на конституционные ограничения, но, согласно The Wall Street Journal, впоследствии не исключил такой возможности в ходе переговоров с американской стороной.
киев
украина
польша
01:31 09.09.2025 (обновлено: 01:32 09.09.2025)
 
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского

Чей Боуз: если Зеленский сохранит власть, то земли Украины уйдут ее соседям

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский сохранит власть в Киеве и дальше продолжит ухудшать отношения с соседями, то территории Украины могут перейти к окружающим ее странам, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.
“Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей", —говорится в посте.
По его мнению:
"Остальное возвращается в Россию”, — добавил Боуз.
Трамп неоднократно предлагал урегулировать украинский кризис путём "обмена территориями" между Россией и Украиной. Зеленский изначально отверг эти идеи, сославшись на конституционные ограничения, но, согласно The Wall Street Journal, впоследствии не исключил такой возможности в ходе переговоров с американской стороной.
