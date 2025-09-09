https://1prime.ru/20250909/zelenskiy-861985227.html
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский сохранит власть в Киеве и дальше продолжит ухудшать отношения с соседями, то территории Украины могут перейти к окружающим ее странам, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.“Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей", —говорится в посте.По его мнению:"Остальное возвращается в Россию”, — добавил Боуз.Трамп неоднократно предлагал урегулировать украинский кризис путём "обмена территориями" между Россией и Украиной. Зеленский изначально отверг эти идеи, сославшись на конституционные ограничения, но, согласно The Wall Street Journal, впоследствии не исключил такой возможности в ходе переговоров с американской стороной.
