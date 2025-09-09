Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото достигла исторического максимума - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/zoloto-862023098.html
Цена на золото достигла исторического максимума
Цена на золото достигла исторического максимума - 09.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото достигла исторического максимума
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:34+0300
2025-09-09T16:34+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 20,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,57%, до 3 698,1 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался до 3 702,02 доллара, что стало новым историческим максимумом.
https://1prime.ru/20250908/zoloto-861975825.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
16:34 09.09.2025
 
Цена на золото достигла исторического максимума

Биржевая цена золота впервые в истории превысила $3 700 за тройскую унцию

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 20,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,57%, до 3 698,1 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался до 3 702,02 доллара, что стало новым историческим максимумом.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Цена на золото вновь обновила исторический максимум
Вчера, 19:04
 
ЭкономикаРынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала