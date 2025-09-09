https://1prime.ru/20250909/zoloto-862023098.html

Цена на золото достигла исторического максимума

Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 20,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,57%, до 3 698,1 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался до 3 702,02 доллара, что стало новым историческим максимумом.

