В Смоленской области введут в эксплуатацию новый аэропорт
В Смоленской области введут в эксплуатацию новый аэропорт
2025-09-10T15:29+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Новый аэропорт в Смоленской области планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Для поддержания гостей, турпотока и в целом для бизнеса нам важно возрождение аэропорта. По вашему поручению нам был передан аэропорт в региональную собственность. Мы заключили сейчас договор на проектирование. Рассчитываю, что в ближайшие два года мы построим его и в 2028 году введём (в эксплуатацию – ред.)", - сказал губернатор.
