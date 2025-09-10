https://1prime.ru/20250910/aeroport--862071902.html

В Смоленской области введут в эксплуатацию новый аэропорт

В Смоленской области введут в эксплуатацию новый аэропорт

2025-09-10T15:29+0300

экономика

бизнес

россия

владимир путин

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Новый аэропорт в Смоленской области планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Для поддержания гостей, турпотока и в целом для бизнеса нам важно возрождение аэропорта. По вашему поручению нам был передан аэропорт в региональную собственность. Мы заключили сейчас договор на проектирование. Рассчитываю, что в ближайшие два года мы построим его и в 2028 году введём (в эксплуатацию – ред.)", - сказал губернатор.

