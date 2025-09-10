Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Смоленской области введут в эксплуатацию новый аэропорт - 10.09.2025
В Смоленской области введут в эксплуатацию новый аэропорт
В Смоленской области введут в эксплуатацию новый аэропорт
2025-09-10T15:29+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Новый аэропорт в Смоленской области планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Для поддержания гостей, турпотока и в целом для бизнеса нам важно возрождение аэропорта. По вашему поручению нам был передан аэропорт в региональную собственность. Мы заключили сейчас договор на проектирование. Рассчитываю, что в ближайшие два года мы построим его и в 2028 году введём (в эксплуатацию – ред.)", - сказал губернатор.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Новый аэропорт в Смоленской области планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Для поддержания гостей, турпотока и в целом для бизнеса нам важно возрождение аэропорта. По вашему поручению нам был передан аэропорт в региональную собственность. Мы заключили сейчас договор на проектирование. Рассчитываю, что в ближайшие два года мы построим его и в 2028 году введём (в эксплуатацию – ред.)", - сказал губернатор.
Президент РФ В. Путин провел встречу с врио главы Смоленской области В. Анохиным
Путин обсудил с главой Смоленской области помощь участникам СВО
