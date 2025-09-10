https://1prime.ru/20250910/aeroport-862053058.html

Закрытие аэропорта в Катманду продлили на неопределенный срок

Закрытие аэропорта в Катманду продлили на неопределенный срок - 10.09.2025, ПРАЙМ

Закрытие аэропорта в Катманду продлили на неопределенный срок

Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду закрыт на неопределенный срок на фоне беспорядков в Непале, сообщает журнал India Today. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T11:12+0300

2025-09-10T11:12+0300

2025-09-10T11:12+0300

политика

бизнес

непал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958596_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_1f3698c2fe50473846ae56e3fe1e41bf.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду закрыт на неопределенный срок на фоне беспорядков в Непале, сообщает журнал India Today. "Аэропорт имени Трибхувана в Катманду был закрыт на неопределенный срок", - говорится в сообщении. Отмечается, что в аэропорту принимают меры для размещения и питания иностранных граждан. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://1prime.ru/20250910/nepal-862045142.html

непал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, непал