В Госдуме оценили возможность участия страховых компаний в программе ПДС
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет привлечь в программу средства россиян со "спящих" пенсионных счетов, на которых хранится более 2 триллионов рублей, уверен глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Мы видим, что "спящие" счета по пенсионным накоплениям - более 2 триллионов рублей. Страховые компании здесь могут приложить свою агитационную роль и, соответственно, вытащить эти деньги в программу долгосрочных сбережений", - сказал Аксаков, выступая на форуме "Будущее страхового рынка". Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. В программу также можно перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет. Власти РФ сейчас обсуждают форматы возможного участия в программе помимо НПФ еще и страховых компаний. По мнению Аксакова, участие страховщиков усилит конкуренцию за средства граждан. "Но чем больше конкуренции, тем лучше. И поэтому я сторонник и готов максимум сил приложить к тому, чтобы страховые компании в этой программе участвовали. Граждане выиграют, но и средства будут, на мой взгляд, благодаря этому вкладываться более эффективно", - заявил он. По мнению депутата, подавляющее большинство россиян, которые хранят свои пенсионные сбережения на счетах в ВЭБе, просто не знают о ПДС, а страховые компании помогут привлечь внимание к этому продукту.
