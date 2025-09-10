https://1prime.ru/20250910/aksakov-862060272.html

В Госдуме оценили возможность участия страховых компаний в программе ПДС

В Госдуме оценили возможность участия страховых компаний в программе ПДС - 10.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили возможность участия страховых компаний в программе ПДС

Участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет привлечь в программу средства россиян со "спящих" пенсионных счетов, на которых... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T12:29+0300

2025-09-10T12:29+0300

2025-09-10T12:29+0300

экономика

финансы

банки

россия

анатолий аксаков

госдума

нпф

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений (ПДС) поможет привлечь в программу средства россиян со "спящих" пенсионных счетов, на которых хранится более 2 триллионов рублей, уверен глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Мы видим, что "спящие" счета по пенсионным накоплениям - более 2 триллионов рублей. Страховые компании здесь могут приложить свою агитационную роль и, соответственно, вытащить эти деньги в программу долгосрочных сбережений", - сказал Аксаков, выступая на форуме "Будущее страхового рынка". Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. В программу также можно перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет. Власти РФ сейчас обсуждают форматы возможного участия в программе помимо НПФ еще и страховых компаний. По мнению Аксакова, участие страховщиков усилит конкуренцию за средства граждан. "Но чем больше конкуренции, тем лучше. И поэтому я сторонник и готов максимум сил приложить к тому, чтобы страховые компании в этой программе участвовали. Граждане выиграют, но и средства будут, на мой взгляд, благодаря этому вкладываться более эффективно", - заявил он. По мнению депутата, подавляющее большинство россиян, которые хранят свои пенсионные сбережения на счетах в ВЭБе, просто не знают о ПДС, а страховые компании помогут привлечь внимание к этому продукту.

https://1prime.ru/20250829/minfin-861457465.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, нпф, вэб