Бельгия отказалась от идеи конфискации российских активов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бельгия не рассматривает идею конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Максим Прево. "Для нас конфискация - это не вариант... мы понимаем, почему давление на нас растет каждый день", - сказал Прево газете Financial Times. Он добавил, что бельгийские власти считают конфискацию или изменение подхода к обращению с активами как чрезвычайно рискованный шаг без правовой базы. "Это создаст среди других стран мира, которые имеют суверенные активы в Европе, опасения, что эти активы могут быть под угрозой конфискации в будущем по политическим причинам", - отметил Прево, добавив, что такие меры также подорвут доверие к евро и могут вызвать крах европейских финансовых рынков. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
