Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия отказалась от идеи конфискации российских активов - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/aktivy-862046828.html
Бельгия отказалась от идеи конфискации российских активов
Бельгия отказалась от идеи конфискации российских активов - 10.09.2025, ПРАЙМ
Бельгия отказалась от идеи конфискации российских активов
Бельгия не рассматривает идею конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Максим Прево. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T09:22+0300
2025-09-10T09:22+0300
экономика
финансы
россия
запад
европа
сергей лавров
владимир путин
ес
financial times
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бельгия не рассматривает идею конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Максим Прево. "Для нас конфискация - это не вариант... мы понимаем, почему давление на нас растет каждый день", - сказал Прево газете Financial Times. Он добавил, что бельгийские власти считают конфискацию или изменение подхода к обращению с активами как чрезвычайно рискованный шаг без правовой базы. "Это создаст среди других стран мира, которые имеют суверенные активы в Европе, опасения, что эти активы могут быть под угрозой конфискации в будущем по политическим причинам", - отметил Прево, добавив, что такие меры также подорвут доверие к евро и могут вызвать крах европейских финансовых рынков. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250830/aktivy-861512006.html
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_02067663788ba04753b2990e1390df6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, запад, европа, сергей лавров, владимир путин, ес, financial times, euroclear
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС, Financial Times, Euroclear
09:22 10.09.2025
 
Бельгия отказалась от идеи конфискации российских активов

Глава МИД Прево: Бельгия не рассматривает идею конфискации российских активов

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бельгия не рассматривает идею конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Максим Прево.
"Для нас конфискация - это не вариант... мы понимаем, почему давление на нас растет каждый день", - сказал Прево газете Financial Times.
Он добавил, что бельгийские власти считают конфискацию или изменение подхода к обращению с активами как чрезвычайно рискованный шаг без правовой базы.
"Это создаст среди других стран мира, которые имеют суверенные активы в Европе, опасения, что эти активы могут быть под угрозой конфискации в будущем по политическим причинам", - отметил Прево, добавив, что такие меры также подорвут доверие к евро и могут вызвать крах европейских финансовых рынков.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
В ЕС ответили на вопрос о замороженных российских активах
30 августа, 18:29
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯЗАПАДЕВРОПАСергей ЛавровВладимир ПутинЕСFinancial TimesEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала