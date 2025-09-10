https://1prime.ru/20250910/anokhin-862072269.html

Смоленский "Авангард" сертифицировал производство гидроциклов

Смоленский "Авангард" сертифицировал производство гидроциклов - 10.09.2025, ПРАЙМ

Смоленский "Авангард" сертифицировал производство гидроциклов

Смоленский завод "Авангард" сертифицировал гидроцикл и впервые в России планирует выйти на серийные поставки, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T15:46+0300

2025-09-10T15:46+0300

2025-09-10T15:46+0300

экономика

бизнес

промышленность

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862071735_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_775eaf4e2ef38dbc45cf87c744b2a385.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Смоленский завод "Авангард" сертифицировал гидроцикл и впервые в России планирует выйти на серийные поставки, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Наш завод "Авангард"… впервые сертифицировал гидроцикл и планирует выйти на серийные поставки впервые в России", — сообщил Анохин. Завод "Авангард" находится в Смоленской области. Согласно данным на сайте предприятия, оно является ведущим в России по производству крупногабаритных изделий из стеклопластика, а также продукции из пластмасс и резины.

https://1prime.ru/20250910/aeroport--862071902.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, владимир путин