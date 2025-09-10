https://1prime.ru/20250910/anokhin-862072269.html
Смоленский "Авангард" сертифицировал производство гидроциклов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Смоленский завод "Авангард" сертифицировал гидроцикл и впервые в России планирует выйти на серийные поставки, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Наш завод "Авангард"… впервые сертифицировал гидроцикл и планирует выйти на серийные поставки впервые в России", — сообщил Анохин. Завод "Авангард" находится в Смоленской области. Согласно данным на сайте предприятия, оно является ведущим в России по производству крупногабаритных изделий из стеклопластика, а также продукции из пластмасс и резины.
