https://1prime.ru/20250910/anokhin-862079861.html

Губернатор Смоленской области рассказал Путину про возрождение льноводства

Губернатор Смоленской области рассказал Путину про возрождение льноводства - 10.09.2025, ПРАЙМ

Губернатор Смоленской области рассказал Путину про возрождение льноводства

Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:22+0300

2025-09-10T17:22+0300

2025-09-10T17:22+0300

экономика

россия

бизнес

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862071735_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_775eaf4e2ef38dbc45cf87c744b2a385.jpg

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной площади и переработке, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию – лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го – ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли", - рассказал Анохин. Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги. "У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - подчеркнул смоленский губернатор.

https://1prime.ru/20250910/putin-862068097.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, владимир путин