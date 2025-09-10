https://1prime.ru/20250910/anokhin-862079861.html
Губернатор Смоленской области рассказал Путину про возрождение льноводства
2025-09-10T17:22+0300
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной площади и переработке, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию – лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го – ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли", - рассказал Анохин. Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги. "У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - подчеркнул смоленский губернатор.
Анохин сообщил Путину, что Смоленская область начала возрождать производство льна
"Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию – лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го – ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли", - рассказал Анохин.
Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги.
"У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - подчеркнул смоленский губернатор.
