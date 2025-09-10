https://1prime.ru/20250910/armeniya-862090676.html

Мишустин назначил Соломина торговым представителем в Армении

2025-09-10T20:19+0300

2025-09-10T20:19+0300

2025-09-10T20:19+0300

политика

россия

рф

армения

михаил мишустин

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Соломина на должность торгового представителя РФ в Армении, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Соломина Сергея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Республике Армения", - говорится в документе. Ранее эту должность занимала Анна Донченко, которая была освобождена от занимаемого поста. "Освободить Донченко Анну Валерьевну от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Армения в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - отмечается в распоряжении кабмина.

рф

армения

2025

россия, рф, армения, михаил мишустин