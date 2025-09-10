Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назначил Соломина торговым представителем в Армении - 10.09.2025
Мишустин назначил Соломина торговым представителем в Армении
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Соломина на должность торгового представителя РФ в Армении, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Соломина Сергея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Республике Армения", - говорится в документе. Ранее эту должность занимала Анна Донченко, которая была освобождена от занимаемого поста. "Освободить Донченко Анну Валерьевну от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Армения в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - отмечается в распоряжении кабмина.
20:19 10.09.2025
 
Мишустин назначил Соломина торговым представителем в Армении

Мишустин назначил Соломина торговым представителем России в Армении

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Соломина на должность торгового представителя РФ в Армении, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Соломина Сергея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Республике Армения", - говорится в документе.
Ранее эту должность занимала Анна Донченко, которая была освобождена от занимаемого поста. "Освободить Донченко Анну Валерьевну от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Армения в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - отмечается в распоряжении кабмина.
Политика
 
 
