https://1prime.ru/20250910/avito-862058786.html

В России существенно вырос спрос на 3D-сканирование

В России существенно вырос спрос на 3D-сканирование - 10.09.2025, ПРАЙМ

В России существенно вырос спрос на 3D-сканирование

Технологии трехмерной печати и оцифровки объектов стремительно набирают популярность в России. Если еще несколько лет назад 3D-принтеры и сканеры казались... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T13:30+0300

2025-09-10T13:30+0300

2025-09-10T13:30+0300

эксклюзив

услуги

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/82671/35/826713502_0:43:797:491_1920x0_80_0_0_97dd7ace1a5e830ee1bcaf2c9cbab777.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Технологии трехмерной печати и оцифровки объектов стремительно набирают популярность в России. Если еще несколько лет назад 3D-принтеры и сканеры казались экзотикой для энтузиастов и инженеров, то сегодня ими активно интересуются как компании, так и частные пользователи. Эксперты Авито Услуги и Авито Товаров проанализировали рынок и выяснили, что спрос растет сразу в нескольких направлениях — от 3D-сканирования и моделирования до печати готовых изделий и покупки самих устройств.Услуги, связанные с 3D-сканированием, моделированием и печатью, стали в несколько раз популярнееПо данным Авито Услуг, в августе 2025 года заметнее всего вырос интерес к 3D-сканированию: спрос увеличился в 3,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эта технология позволяет с помощью специального сканера получить трехмерную цифровую модель объекта, которую в дальнейшем можно использовать для печати точной копии предмета на 3D-принтере, создания прототипов или виртуальной демонстрации товаров.3D-моделирование — это тоже создание трехмерной модели. Но, в отличие от 3D-сканирования, модель создается с нуля. 3D-дизайнер с помощью компьютерных программ сам проектирует форму, текстуру и пропорции будущего объекта. В августе 2025 года россияне искали такие услуги в 3,3 раза чаще по сравнению с прошлым летом.Спрос на печать на 3D-принтере увеличился в 3,2 раза. Трехмерная печать работает следующим образом: пользователь загружает 3D-модель, а специальный принтер по заданным параметрам слой за слоем наносит специальный материал: обычно это пластик, металл или фотополимеры. В результате получается физический объект, который полностью соответствует цифровому прототипу.Продажи 3D-принтеров выросли в 1,8 разаСогласно данным Авито Товаров, в 2025 году россияне также стали чаще покупать устройства для печати 3D-объектов. Так, в августе продажи 3D-принтеров прибавили 75% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Причем значительный рост пришелся на новые устройства: интерес к ним увеличился в 2,1 раза, тогда как спрос на покупку принтеров с рук прибавил 48%.Кроме того, жители страны активно приобретали 3D-модели, необходимые для печати игрушек, фигурок или деталей на 3D-принтере. Их продажи за год выросли на 37%.

https://1prime.ru/20250903/indeks--861687590.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, услуги, технологии