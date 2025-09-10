Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азаров высмеял Каллас из-за ее выступления по теме Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250910/azarov-862076515.html
Азаров высмеял Каллас из-за ее выступления по теме Украины
Азаров высмеял Каллас из-за ее выступления по теме Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
Азаров высмеял Каллас из-за ее выступления по теме Украины
Бывший премьер Украины Николай Азаров высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, посвященное Украине, перед практически пустым залом. Об этом он... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:31+0300
2025-09-10T16:31+0300
украина
кая каллас
николай азаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер Украины Николай Азаров высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, посвященное Украине, перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале. "Судьба киевского режима так сильно волнует европейских союзников Киева, что речь Каи Каллас об Украине в Европарламенте пришли послушать от силы 15 депутатов из 720", — говорится в публикации.Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала об объемах помощи, которую страны ЕС потратили на Украину.По ее словам, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 миллиардов долларов. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи поступила в форме боеприпасов, ракет и военного оборудования.
украина
украина, кая каллас, николай азаров
УКРАИНА, Кая Каллас, Николай Азаров
16:31 10.09.2025
 
Азаров высмеял Каллас из-за ее выступления по теме Украины

Азаров высмеял выступление Каллас перед практически пустым залом

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер Украины Николай Азаров высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, посвященное Украине, перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Судьба киевского режима так сильно волнует европейских союзников Киева, что речь Каи Каллас об Украине в Европарламенте пришли послушать от силы 15 депутатов из 720", — говорится в публикации.
Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала об объемах помощи, которую страны ЕС потратили на Украину.

По ее словам, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 миллиардов долларов. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи поступила в форме боеприпасов, ракет и военного оборудования.
УКРАИНАКая КалласНиколай Азаров
 
 
