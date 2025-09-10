https://1prime.ru/20250910/belgiya-862046621.html

МИД Бельгии предложил разделить правовые риски в связи с активами России

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево допустил, что страна может согласиться на более рискованное обращение с замороженными российскими активами, но предложил разделить правовые риски и юридическую ответственность за меры в отношении активов РФ в Европе между всеми странами ЕС. "Необходимо обеспечить правовую надежность, чтобы также было коллективное разделение рисков... в таком случае Бельгия не исключает пересмотр своей позиции. Если будет надежная правовая основа, если финансовые риски будут смягчены, если будет разделение рисков. Тут много "если", - сказал Прево в интервью газете Financial Times. Издание подчеркивает, что Бельгия ранее выступала против использования российских активов, боясь судебных разбирательств, так как большая часть активов в Европе находится в базирующейся в Бельгии Euroclear. Бельгийский министр, тем не менее, предостерег от введения слишком агрессивных мер и изменений, сравнив ситуацию с "курицей, несущей золотые яйца". Он также заявил, что Бельгия, в случае ужесточения мер в ЕС и появления затем претензий со стороны РФ, не может нести полную ответственность в одиночку и однажды оказаться в положении необходимость "заплатить эквивалент годового бюджета". Ранее Прево заявлял, что Бельгия в которой находится основной объем замороженных российских средств, категорически не поддержит ни их конфискацию, ни "рискованное" инвестирование. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, заморозку которых РФ не раз называла воровством, и добавляла, что скоро будет принят 19-й пакет санкций против России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

