Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона - 10.09.2025
Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона
БЕЛГОРОД, 10 сен - ПРАЙМ. Здание правительства Белгородской области подверглось атаке украинского БПЛА, повреждены фасад и остекление, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по данным губернатора, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Пожарными расчетами очаг возгорания локализован. "Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется", - отметил глава региона.
Происшествия, Общество, Белгородская область, ВСУ
09:28 10.09.2025
 
Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона

Гладков: здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
БЕЛГОРОД, 10 сен - ПРАЙМ. Здание правительства Белгородской области подверглось атаке украинского БПЛА, повреждены фасад и остекление, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по данным губернатора, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Пожарными расчетами очаг возгорания локализован.
"Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется", - отметил глава региона.
БПЛА - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект
30 августа, 22:34
 
Происшествия Общество Белгородская область ВСУ
 
 
