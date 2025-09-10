https://1prime.ru/20250910/belgorod-862047214.html
Здание правительства Белгородской области подверглось атаке дрона
БЕЛГОРОД, 10 сен - ПРАЙМ. Здание правительства Белгородской области подверглось атаке украинского БПЛА, повреждены фасад и остекление, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по данным губернатора, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Пожарными расчетами очаг возгорания локализован. "Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется", - отметил глава региона.
БЕЛГОРОД, 10 сен - ПРАЙМ. Здание правительства Белгородской области подверглось атаке украинского БПЛА, повреждены фасад и остекление, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по данным губернатора, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Пожарными расчетами очаг возгорания локализован.
"Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется", - отметил глава региона.
