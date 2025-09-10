Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
https://1prime.ru/20250910/belorussiya-862059943.html
12:17 10.09.2025
 
Белоруссия ночью оповещала Польшу о дронах

Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближающихся дронах

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© flickr.com / ermakov
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины, сообщил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.
"По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23.00 часов 9 сентября до 4.00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран", - заявил Муравейко.
По его словам, это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. "Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности", - заявил начальник генштаба.
Он заявил, что Белоруссия и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Прибалтики.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Дональд Туск во время совместной пресс-конференции - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса
12:00
 
