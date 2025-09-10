Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250910/benzin--862072043.html
Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд
Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд - 10.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снижается в течение пяти торговых сессий подряд: только за среду марка подешевела по территориальному индексу... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T15:32+0300
2025-09-10T15:32+0300
энергетика
рынок
торги
рф
сергей цивилев
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снижается в течение пяти торговых сессий подряд: только за среду марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,14%, до 78 960 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Цена на марку Аи-92 к закрытию сессии также снизилась - на 0,45%, до 71 573 рублей за тонну. В то же время тонна летнего дизельного топлива подорожала на 1,03% - до 63 550 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 3,73% - до 17 960 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,57%, до 72 170 рублей за тонну, мазут - на 0,62%, до 24 127 рублей за тонну. В августе биржевые цены на бензин обновили рекорды, державшиеся с сентября 2023 года (тогда впервые в истории России был введен запрет на экспорт топлива). Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов. По данным Росстата, цены на бензин на АЗС к 1 сентября по сравнению с началом года выросли на 6,7%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,1%. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев считает, что принятых мер пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции. Кабмин РФ продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
https://1prime.ru/20250909/benzin-861972622.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_e52c8c166d8a5cdef0fe0c9fdef81cf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, сергей цивилев, росстат
Энергетика, Рынок, Торги, РФ, Сергей Цивилев, Росстат
15:32 10.09.2025
 
Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась на 0,14%

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снижается в течение пяти торговых сессий подряд: только за среду марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,14%, до 78 960 рублей за тонну, следует из материалов торгов.
Цена на марку Аи-92 к закрытию сессии также снизилась - на 0,45%, до 71 573 рублей за тонну.
В то же время тонна летнего дизельного топлива подорожала на 1,03% - до 63 550 рублей.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 3,73% - до 17 960 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,57%, до 72 170 рублей за тонну, мазут - на 0,62%, до 24 127 рублей за тонну.
В августе биржевые цены на бензин обновили рекорды, державшиеся с сентября 2023 года (тогда впервые в истории России был введен запрет на экспорт топлива). Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов.
По данным Росстата, цены на бензин на АЗС к 1 сентября по сравнению с началом года выросли на 6,7%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,1%.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев считает, что принятых мер пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции.
Кабмин РФ продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Эксперт объяснил, сколько бензина на самом деле нужно лить в бак
Вчера, 03:03
 
ЭнергетикаРынокТоргиРФСергей ЦивилевРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала