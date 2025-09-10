https://1prime.ru/20250910/benzin--862072043.html

Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд

Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд - 10.09.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость бензина Аи-95 снижается пятую сессию подряд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снижается в течение пяти торговых сессий подряд: только за среду марка подешевела по территориальному индексу... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T15:32+0300

2025-09-10T15:32+0300

2025-09-10T15:32+0300

энергетика

рынок

торги

рф

сергей цивилев

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снижается в течение пяти торговых сессий подряд: только за среду марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,14%, до 78 960 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Цена на марку Аи-92 к закрытию сессии также снизилась - на 0,45%, до 71 573 рублей за тонну. В то же время тонна летнего дизельного топлива подорожала на 1,03% - до 63 550 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 3,73% - до 17 960 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,57%, до 72 170 рублей за тонну, мазут - на 0,62%, до 24 127 рублей за тонну. В августе биржевые цены на бензин обновили рекорды, державшиеся с сентября 2023 года (тогда впервые в истории России был введен запрет на экспорт топлива). Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов. По данным Росстата, цены на бензин на АЗС к 1 сентября по сравнению с началом года выросли на 6,7%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,1%. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев считает, что принятых мер пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции. Кабмин РФ продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

https://1prime.ru/20250909/benzin-861972622.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сергей цивилев, росстат