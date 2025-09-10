Средняя розничная цена бензина в августе выросла на 1,81%

https://1prime.ru/20250910/benzin-862086738.html
2025-09-10T19:07+0300
экономика
россия
росстат
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в августе выросла на 1,81% по сравнению с июлем, дизельного топлива - на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Газомоторное топливо в августе подорожало на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Дефляция в России за август составила 0,4% в месячном выражении. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 6,58%.
Газомоторное топливо в августе подорожало на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Дефляция в России за август составила 0,4% в месячном выражении.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 6,58%.
Недельная инфляция в России со 2 по 8 сентября составила 0,1%