Средняя розничная цена бензина в августе выросла на 1,81% - 10.09.2025
Средняя розничная цена бензина в августе выросла на 1,81%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в августе выросла на 1,81% по сравнению с июлем, дизельного топлива - на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Газомоторное топливо в августе подорожало на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Дефляция в России за август составила 0,4% в месячном выражении. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 6,58%.
19:07 10.09.2025
 
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в августе выросла на 1,81% по сравнению с июлем, дизельного топлива - на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Газомоторное топливо в августе подорожало на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Дефляция в России за август составила 0,4% в месячном выражении.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 6,58%.
