Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 34 копейки

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 1 по 8 сентября выросла на 0,55%, или на 34 копейки, до 62,61 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,22%, или на 16 копеек, до 71,73 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,3%, или на 19 копеек, до 62,27 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,57 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,58%, до 59,35 рубля за литр, Аи-95 - на 0,56%, до 64,78 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,2%, до 85,04 рубля. Общая инфляция в стране со 2 по 8 сентября составила 0,1%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 71 регионе страны. Сильнее всего он подорожал в Ингушетии (+6,1%) и Дагестане (+3,3%). Снижение цен на бензин на 0,2% было зафиксировано в Приморском крае. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3%. Кабмин РФ продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

