Политика
"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками
"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками
Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, недавно занявшая пост председателя Генассамблеи ООН, представляет собой символ высокомерия и двойных... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сентября — ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, недавно занявшая пост председателя Генассамблеи ООН, представляет собой символ высокомерия и двойных стандартов западной политики, утверждается в статье издания Junge Welt."Очевидный плохой кастинг показывает прежде всего одно: заключение договора с правильными людьми — вот что важно. После пяти лет участия в программе "Молодые глобальные лидеры" Всемирного экономического форума Анналена Бербок стала садовником в ООН", — говорится в материале.Также авторы отметили, что Бербок, находясь на посту министра иностранных дел Германии, активно выступала против России и старательно разжигала конфликты на Украине и в Газе, а когда "в 2023 году Израиль начал превращать сектор Газа в руины, она воздержалась при голосовании по резолюции ООН о "немедленном гуманитарном прекращении огня".Накануне в Нью-Йорке стартовала юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН, председателем которой Бербок избрали голосами 167 стран. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что бывший министр Германии отличалась "оголтелой русофобией" и "странными заявлениями". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, сражавшимся за Третий рейх.
17:23 10.09.2025
 
"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками

JW: Приход Бербок на пост председателя ГА ООН стал результатом плохого кастинга

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / LDK Dortmund
МОСКВА, 10 сентября — ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, недавно занявшая пост председателя Генассамблеи ООН, представляет собой символ высокомерия и двойных стандартов западной политики, утверждается в статье издания Junge Welt.
"Очевидный плохой кастинг показывает прежде всего одно: заключение договора с правильными людьми — вот что важно. После пяти лет участия в программе "Молодые глобальные лидеры" Всемирного экономического форума Анналена Бербок стала садовником в ООН", — говорится в материале.
Также авторы отметили, что Бербок, находясь на посту министра иностранных дел Германии, активно выступала против России и старательно разжигала конфликты на Украине и в Газе, а когда "в 2023 году Израиль начал превращать сектор Газа в руины, она воздержалась при голосовании по резолюции ООН о "немедленном гуманитарном прекращении огня".
Накануне в Нью-Йорке стартовала юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН, председателем которой Бербок избрали голосами 167 стран. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что бывший министр Германии отличалась "оголтелой русофобией" и "странными заявлениями". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, сражавшимся за Третий рейх.
Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем сессии ГА ООН
