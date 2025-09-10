https://1prime.ru/20250910/berbok-862080028.html

"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками

"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками - 10.09.2025, ПРАЙМ

"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками

Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, недавно занявшая пост председателя Генассамблеи ООН, представляет собой символ высокомерия и двойных... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:23+0300

2025-09-10T17:23+0300

2025-09-10T17:23+0300

политика

анналена бербок

генассамблея оон

германия

запад

газа

мид рф

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/04/841320499_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b9df2403cafc1469aea64a77e4e8a6e5.jpg

МОСКВА, 10 сентября — ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, недавно занявшая пост председателя Генассамблеи ООН, представляет собой символ высокомерия и двойных стандартов западной политики, утверждается в статье издания Junge Welt."Очевидный плохой кастинг показывает прежде всего одно: заключение договора с правильными людьми — вот что важно. После пяти лет участия в программе "Молодые глобальные лидеры" Всемирного экономического форума Анналена Бербок стала садовником в ООН", — говорится в материале.Также авторы отметили, что Бербок, находясь на посту министра иностранных дел Германии, активно выступала против России и старательно разжигала конфликты на Украине и в Газе, а когда "в 2023 году Израиль начал превращать сектор Газа в руины, она воздержалась при голосовании по резолюции ООН о "немедленном гуманитарном прекращении огня".Накануне в Нью-Йорке стартовала юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН, председателем которой Бербок избрали голосами 167 стран. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что бывший министр Германии отличалась "оголтелой русофобией" и "странными заявлениями". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, сражавшимся за Третий рейх.

https://1prime.ru/20250604/zakharova-858177771.html

германия

запад

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анналена бербок, генассамблея оон, германия, запад, газа, мид рф, мария захарова