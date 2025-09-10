https://1prime.ru/20250910/bezviz-862055350.html
Ведомства приступили к исполнению поручения по безвизу для граждан Китая
2025-09-10T11:46+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поручение президента России по безвизовому режиму для граждан Китая надо исполнять, все ведомства приступили к работе, заявил в среду директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Решение президента надо исполнять, и все ведомства уже приступили к этой работе", - сказал Кондратьев на форуме "Отдых Leisure 2025". Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
