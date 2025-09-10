Ведомства приступили к исполнению поручения по безвизу для граждан Китая

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
китай
владимир путин
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поручение президента России по безвизовому режиму для граждан Китая надо исполнять, все ведомства приступили к работе, заявил в среду директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Решение президента надо исполнять, и все ведомства уже приступили к этой работе", - сказал Кондратьев на форуме "Отдых Leisure 2025". Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
россия, китай, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
11:46 10.09.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поручение президента России по безвизовому режиму для граждан Китая надо исполнять, все ведомства приступили к работе, заявил в среду директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
"Решение президента надо исполнять, и все ведомства уже приступили к этой работе", - сказал Кондратьев на форуме "Отдых Leisure 2025".
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
5 сентября, 09:20
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала