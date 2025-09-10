Фон дер Ляйен поставили на место после дерзкого заявления
Боуз осудил слова фон дер Ляйен о борьбе ЕС за определение своей судьбы
Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о борьбе Европы "за свободу".
"Европа находится в состоянии борьбы, борьбы против собственного народа. Борьбы за подавление его демократической воли, кражу его налогов для финансирования войны и подавление его права на несогласие", — говорится в публикации.
В среду глава Еврокомиссии заявила, что Европа "борется за свободу и возможности самим определять свою судьбу".
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы. Он указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части НАТО, в частности, в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
