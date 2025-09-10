https://1prime.ru/20250910/braziliya-862054478.html

Бразилия резко снизила экспорт кофе в августе на фоне пошлин США

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бразилия снизила экспорт кофе в августе почти на пятую часть на фоне неблагоприятной ситуации с урожаем и пошлин США, однако высокие цены, сформировавшиеся после введения тарифов Штатов, подтолкнули выручку до рекордных уровней, сообщил Совет экспортеров кофе Бразилии. "В августе 2025 года Бразилия экспортировала 3,144 миллиона 60-килограммовых мешков кофе всех видов, что на 17,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Валютная выручка, в свою очередь, выросла на 12,7% за тот же период, достигнув 1,101 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что снижение объемов отгрузок было ожидаемо из-за "урожая, не достигшего максимального потенциала". "Пошлины в 50%, введенные администрацией Дональда Трампа на бразильский кофе, экспортируемый в США, также способствовали этому сокращению", - добавили в организации. В результате в августе США перестали быть крупнейшим покупателем кофе у Бразилии, опустившись на второе место с импортом в 301 тысячу мешков, что на 46% меньше, чем в том же месяце 2024 года, и на 26% меньше, чем в июле этого года. Лидером стала Германия, которая в прошлом месяце импортировала 414 тысяч мешков. При этом повышение пошлин Штатами сильно повлияло на международный рынок кофе, вызвав значительную волатильность цен и приведя к их резкому росту. С 7 августа, когда тарифы вступили в силу, до конца месяца стоимость кофе сорта арабика на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла на 29,7% - с 2,978 доллара за фунт до 3,861 доллара. В целом за восемь месяцев текущего года Бразилия отгрузила на иностранные рынки 25,323 миллиона мешков, что на 20,9% меньше уровня годом ранее. Доход от продаж при этом стал рекордным за этот период, подскочив до 9,668 миллиарда долларов в совокупном объеме за 2025 год.

