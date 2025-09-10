https://1prime.ru/20250910/burya-862059769.html

Неспрогнозированная магнитная буря произошла на Земле

Неспрогнозированная магнитная буря произошла на Земле - 10.09.2025, ПРАЙМ

Неспрогнозированная магнитная буря произошла на Земле

Магнитная буря произошла на Земле в ночь на среду, ученым ее причины до конца не понятны, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T12:15+0300

2025-09-10T12:15+0300

2025-09-10T12:15+0300

общество

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861195051_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_6d1afe14aabaf7920847a09600eea348.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Магнитная буря произошла на Земле в ночь на среду, ученым ее причины до конца не понятны, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Как отмечается, даже после случившегося "совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля". Ученые рассказали, что, согласно графикам солнечного ветра, к Земле утром 10 сентября не приходили облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения. "По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури - явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов", - отметили в лаборатории. В частности, это могло быть спонтанное нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Кроме того, вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили в лаборатории. Ученые предполагают, что это первое в 2025 году подобное событие. В то же время некоторые подобные явление могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.

https://1prime.ru/20250803/sun-860267951.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ран