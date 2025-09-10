Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Неспрогнозированная магнитная буря произошла на Земле - 10.09.2025
Неспрогнозированная магнитная буря произошла на Земле
2025-09-10T12:15+0300
2025-09-10T12:15+0300
общество
ран
общество , ран
Общество , РАН
Неспрогнозированная магнитная буря произошла на Земле

ИКИ РАН: неспрогнозированная магнитная буря произошла на Земле

Башенный солнечный телескоп
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Магнитная буря произошла на Земле в ночь на среду, ученым ее причины до конца не понятны, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Как отмечается, даже после случившегося "совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля".
Ученые рассказали, что, согласно графикам солнечного ветра, к Земле утром 10 сентября не приходили облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения.
"По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури - явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов", - отметили в лаборатории.
В частности, это могло быть спонтанное нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Кроме того, вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили в лаборатории.
Ученые предполагают, что это первое в 2025 году подобное событие. В то же время некоторые подобные явление могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
3 августа, 18:12
