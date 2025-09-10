https://1prime.ru/20250910/chebeskov-862056500.html
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России
Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:40+0300
2025-09-10T11:40+0300
2025-09-10T11:40+0300
экономика
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений. И после чего уже будут какие-то прямые решения. Но в целом это некоторых наших иностранных партнеров интересует - участие на нашем рынке", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о создании филиалов иностранных банков в России. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно.
https://1prime.ru/20250910/minfin-862054176.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_c30ae2042d94e8fda08ccd42b28a836d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России
Чебесков: несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в РФ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.
"Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений. И после чего уже будут какие-то прямые решения. Но в целом это некоторых наших иностранных партнеров интересует - участие на нашем рынке", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о создании филиалов иностранных банков в России.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно.
Минфин рассмотрит возобновление инвестиционного страхования жизни