Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России - 10.09.2025
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России
Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:40+0300
2025-09-10T11:40+0300
экономика
финансы
банки
россия
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений. И после чего уже будут какие-то прямые решения. Но в целом это некоторых наших иностранных партнеров интересует - участие на нашем рынке", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о создании филиалов иностранных банков в России. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно.
финансы, банки, россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ
11:40 10.09.2025
 
Несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в России

Чебесков: несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в РФ

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.
"Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений. И после чего уже будут какие-то прямые решения. Но в целом это некоторых наших иностранных партнеров интересует - участие на нашем рынке", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о создании филиалов иностранных банков в России.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно.
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Минфин рассмотрит возобновление инвестиционного страхования жизни
11:17
 
Экономика Финансы Банки РОССИЯ
 
 
