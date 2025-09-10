Чернышенко назвал Казахстан одним из самых популярных направлений у россиян

https://1prime.ru/20250910/chernyshenko-862059041.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Казахстан входит в топ-3 самых популярных направлений у россиян при поездках за рубеж, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на встрече с премьер-министром Казахстан Олжасом Бектеновым. Как сообщили в аппарате вице-премьера, одной из тем встречи стал туризм. "Среди россиян Казахстан входит в топ-3 самых популярных направлений за рубежом. За первое полугодие 2025 года туристический поток из Казахстана в Россию составил более 1,03 миллиона поездок, из России в Казахстан – свыше 1,23 миллиона поездок", - сказал Чернышенко, которого цитирует его аппарат. Со своей стороны Бектенов также подчеркнул, что туризм является драйвером социально-экономического развития, и Казахстан нацелен наращивать сотрудничество с Россией по всем направлениям. Чернышенко также пригласил казахстанских коллег принять участие в пленарной сессии "Год горного туризма в СНГ: новые горизонты сотрудничества" Международного туристического форума Travel Hub "Содружество". Форум пройдет в Махачкале с 1 по 3 октября 2025 года.

