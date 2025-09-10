https://1prime.ru/20250910/chislo-862041140.html

В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения

В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения - 10.09.2025, ПРАЙМ

В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения

Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T05:31+0300

2025-09-10T05:31+0300

2025-09-10T05:55+0300

технологии

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041140.jpg?1757472936

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в исследовании платформы защиты от кибератак "Вебмониторэкс". "За август количество поведенческих атак на сектор здравоохранения выросло на треть, отмечают специалисты "Вебмониторэкс". В отличие от эксплуатации классических уязвимостей, поведенческие атаки стараются "запутать" веб-приложение и его защиту, используя легитимные функции в злонамеренных целях. Такие атаки не содержат вредоносных паттернов, поэтому обнаружить их намного сложнее", - сказано в исследовании. Так, с начала года на каждую организацию из сектора здравоохранения пришлось в среднем 3 миллиона попыток компрометации онлайн-ресурсов. Пик активности хакеров пришелся на апрель, однако в июле, после спада, динамка веб-атак опять стала набирать обороты. Аналитики отмечают: август на 60% превысил предыдущий месяц по числу попыток компрометации медицинских онлайн-ресурсов. Одной из основных угроз для отрасли являются кибератаки, которые совершаются методом перебора паролей - его применяют для взлома аккаунтов, веб-сайтов и т.д. "Один из его вариантов - автоматизированный подбор пароля: злоумышленники делают тысячи запросов к форме входа в личный кабинет, чтобы получить к нему доступ", - отметили в "Вебмониторэкс". "Итогом успешной веб-атаки может стать утечка персональных и медицинских данных, компрометация систем онлайн-заказов и электронной регистратуры, нарушение работы самого приложения или даже сбой всей корпоративной сети, если хакеры смогут получить доступ к другим сегментам сети через приложение", - прокомментировала генеральный директор "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , рф