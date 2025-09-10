https://1prime.ru/20250910/chislo-862041140.html
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения - 10.09.2025, ПРАЙМ
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения
Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T05:31+0300
2025-09-10T05:31+0300
2025-09-10T05:55+0300
технологии
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041140.jpg?1757472936
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в исследовании платформы защиты от кибератак "Вебмониторэкс". "За август количество поведенческих атак на сектор здравоохранения выросло на треть, отмечают специалисты "Вебмониторэкс". В отличие от эксплуатации классических уязвимостей, поведенческие атаки стараются "запутать" веб-приложение и его защиту, используя легитимные функции в злонамеренных целях. Такие атаки не содержат вредоносных паттернов, поэтому обнаружить их намного сложнее", - сказано в исследовании. Так, с начала года на каждую организацию из сектора здравоохранения пришлось в среднем 3 миллиона попыток компрометации онлайн-ресурсов. Пик активности хакеров пришелся на апрель, однако в июле, после спада, динамка веб-атак опять стала набирать обороты. Аналитики отмечают: август на 60% превысил предыдущий месяц по числу попыток компрометации медицинских онлайн-ресурсов. Одной из основных угроз для отрасли являются кибератаки, которые совершаются методом перебора паролей - его применяют для взлома аккаунтов, веб-сайтов и т.д. "Один из его вариантов - автоматизированный подбор пароля: злоумышленники делают тысячи запросов к форме входа в личный кабинет, чтобы получить к нему доступ", - отметили в "Вебмониторэкс". "Итогом успешной веб-атаки может стать утечка персональных и медицинских данных, компрометация систем онлайн-заказов и электронной регистратуры, нарушение работы самого приложения или даже сбой всей корпоративной сети, если хакеры смогут получить доступ к другим сегментам сети через приложение", - прокомментировала генеральный директор "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , рф
Технологии, Общество , РФ
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения
«Вебмониторэкс»: число кибератак на клиники и аптеки выросло на треть
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в исследовании платформы защиты от кибератак "Вебмониторэкс".
"За август количество поведенческих атак на сектор здравоохранения выросло на треть, отмечают специалисты "Вебмониторэкс". В отличие от эксплуатации классических уязвимостей, поведенческие атаки стараются "запутать" веб-приложение и его защиту, используя легитимные функции в злонамеренных целях. Такие атаки не содержат вредоносных паттернов, поэтому обнаружить их намного сложнее", - сказано в исследовании.
Так, с начала года на каждую организацию из сектора здравоохранения пришлось в среднем 3 миллиона попыток компрометации онлайн-ресурсов. Пик активности хакеров пришелся на апрель, однако в июле, после спада, динамка веб-атак опять стала набирать обороты. Аналитики отмечают: август на 60% превысил предыдущий месяц по числу попыток компрометации медицинских онлайн-ресурсов.
Одной из основных угроз для отрасли являются кибератаки, которые совершаются методом перебора паролей - его применяют для взлома аккаунтов, веб-сайтов и т.д. "Один из его вариантов - автоматизированный подбор пароля: злоумышленники делают тысячи запросов к форме входа в личный кабинет, чтобы получить к нему доступ", - отметили в "Вебмониторэкс".
"Итогом успешной веб-атаки может стать утечка персональных и медицинских данных, компрометация систем онлайн-заказов и электронной регистратуры, нарушение работы самого приложения или даже сбой всей корпоративной сети, если хакеры смогут получить доступ к другим сегментам сети через приложение", - прокомментировала генеральный директор "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина.