Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/chislo-862041140.html
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения - 10.09.2025, ПРАЙМ
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения
Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T05:31+0300
2025-09-10T05:55+0300
технологии
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041140.jpg?1757472936
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в исследовании платформы защиты от кибератак "Вебмониторэкс". "За август количество поведенческих атак на сектор здравоохранения выросло на треть, отмечают специалисты "Вебмониторэкс". В отличие от эксплуатации классических уязвимостей, поведенческие атаки стараются "запутать" веб-приложение и его защиту, используя легитимные функции в злонамеренных целях. Такие атаки не содержат вредоносных паттернов, поэтому обнаружить их намного сложнее", - сказано в исследовании. Так, с начала года на каждую организацию из сектора здравоохранения пришлось в среднем 3 миллиона попыток компрометации онлайн-ресурсов. Пик активности хакеров пришелся на апрель, однако в июле, после спада, динамка веб-атак опять стала набирать обороты. Аналитики отмечают: август на 60% превысил предыдущий месяц по числу попыток компрометации медицинских онлайн-ресурсов. Одной из основных угроз для отрасли являются кибератаки, которые совершаются методом перебора паролей - его применяют для взлома аккаунтов, веб-сайтов и т.д. "Один из его вариантов - автоматизированный подбор пароля: злоумышленники делают тысячи запросов к форме входа в личный кабинет, чтобы получить к нему доступ", - отметили в "Вебмониторэкс". "Итогом успешной веб-атаки может стать утечка персональных и медицинских данных, компрометация систем онлайн-заказов и электронной регистратуры, нарушение работы самого приложения или даже сбой всей корпоративной сети, если хакеры смогут получить доступ к другим сегментам сети через приложение", - прокомментировала генеральный директор "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рф
Технологии, Общество , РФ
05:31 10.09.2025 (обновлено: 05:55 10.09.2025)
 
В августе выросло число кибератак на компании сферы здравоохранения

«Вебмониторэкс»: число кибератак на клиники и аптеки выросло на треть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Количество кибератак на компании из сферы здравоохранения РФ - в том числе клиники и аптеки - в августе выросло на треть в годовом выражении, говорится в исследовании платформы защиты от кибератак "Вебмониторэкс".
"За август количество поведенческих атак на сектор здравоохранения выросло на треть, отмечают специалисты "Вебмониторэкс". В отличие от эксплуатации классических уязвимостей, поведенческие атаки стараются "запутать" веб-приложение и его защиту, используя легитимные функции в злонамеренных целях. Такие атаки не содержат вредоносных паттернов, поэтому обнаружить их намного сложнее", - сказано в исследовании.
Так, с начала года на каждую организацию из сектора здравоохранения пришлось в среднем 3 миллиона попыток компрометации онлайн-ресурсов. Пик активности хакеров пришелся на апрель, однако в июле, после спада, динамка веб-атак опять стала набирать обороты. Аналитики отмечают: август на 60% превысил предыдущий месяц по числу попыток компрометации медицинских онлайн-ресурсов.
Одной из основных угроз для отрасли являются кибератаки, которые совершаются методом перебора паролей - его применяют для взлома аккаунтов, веб-сайтов и т.д. "Один из его вариантов - автоматизированный подбор пароля: злоумышленники делают тысячи запросов к форме входа в личный кабинет, чтобы получить к нему доступ", - отметили в "Вебмониторэкс".
"Итогом успешной веб-атаки может стать утечка персональных и медицинских данных, компрометация систем онлайн-заказов и электронной регистратуры, нарушение работы самого приложения или даже сбой всей корпоративной сети, если хакеры смогут получить доступ к другим сегментам сети через приложение", - прокомментировала генеральный директор "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина.
 
ТехнологииОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала