https://1prime.ru/20250910/dalniyvostok-862080325.html
На Дальнем Востоке прогнозируют рост электропотребления, сообщает оператор
На Дальнем Востоке прогнозируют рост электропотребления, сообщает оператор - 10.09.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке прогнозируют рост электропотребления, сообщает оператор
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рост электропотребления на Дальнем Востоке в предстоящем отопительном сезоне прогнозируется на уровне 4,5%, сообщил Системный... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T17:29+0300
2025-09-10T17:29+0300
2025-09-10T17:50+0300
энергетика
дальний восток
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рост электропотребления на Дальнем Востоке в предстоящем отопительном сезоне прогнозируется на уровне 4,5%, сообщил Системный оператор единой энергосистемы РФ (СО ЕЭС)."По прогнозам Системного оператора, предстоящей зимой электропотребление в Дальневосточном федеральном округе может достичь 76 миллиардов кВт.ч (+4,5 % относительно показателей ОЗП 2024/2025 года), а максимальное потребление мощности ожидается на уровне 11 ГВт", - говорится в сообщении.Тем временем минутами ранее Минэнерго РФ сообщило, что рост энергопотребления на Дальнем Востоке с начала года составил 4,3% от аналогичного уровня прошлого года.Глава Системного оператора Федор Опадчий на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством министра энергетики Сергея Цивилева заявил, что предстоящей зимой важно обеспечить безаварийную работу дальневосточной генерации с максимальной нагрузкой.Глава СО ЕЭС отметил, что завершение реконструкции оборудования Приморской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2 и Хабаровской ТЭЦ-3, а также ввод в работу линии электропередачи 500 кВ "Приморская ГРЭС – Варяг" повысит надежность работы объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока предстоящей зимой.Отдельно Опадчий подчеркнул важность обеспечения включения в работу до начала осенне-зимнего периода (ОЗП) находящегося на ремонте оборудования Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и отметил необходимость принятия в минимально возможный срок решения о строительстве второй очереди Сахалинской ГРЭС."Для успешного прохождения ОЗП в энергосистемах Бурятии и Забайкальского края, расположенных в ОЭС Сибири и входящих в ДФО, крайне важным является снижение аварийности на действующих электростанциях", - добавляется в сообщении "Системного оператора".
https://1prime.ru/20250906/dfo-861895883.html
дальний восток
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, рф
Энергетика, Дальний Восток, РФ
На Дальнем Востоке прогнозируют рост электропотребления, сообщает оператор
СО ЕЭС: электропотребление на Дальнем Востоке может вырасти на 4,5% в этом сезоне
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рост электропотребления на Дальнем Востоке в предстоящем отопительном сезоне прогнозируется на уровне 4,5%, сообщил Системный оператор единой энергосистемы РФ (СО ЕЭС).
"По прогнозам Системного оператора, предстоящей зимой электропотребление в Дальневосточном федеральном округе может достичь 76 миллиардов кВт.ч (+4,5 % относительно показателей ОЗП 2024/2025 года), а максимальное потребление мощности ожидается на уровне 11 ГВт", - говорится в сообщении.
Тем временем минутами ранее Минэнерго РФ
сообщило, что рост энергопотребления на Дальнем Востоке
с начала года составил 4,3% от аналогичного уровня прошлого года.
Глава Системного оператора Федор Опадчий на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством министра энергетики Сергея Цивилева
заявил, что предстоящей зимой важно обеспечить безаварийную работу дальневосточной генерации с максимальной нагрузкой.
Глава СО ЕЭС отметил, что завершение реконструкции оборудования Приморской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2 и Хабаровской ТЭЦ-3, а также ввод в работу линии электропередачи 500 кВ "Приморская ГРЭС – Варяг" повысит надежность работы объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока предстоящей зимой.
Отдельно Опадчий подчеркнул важность обеспечения включения в работу до начала осенне-зимнего периода (ОЗП) находящегося на ремонте оборудования Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и отметил необходимость принятия в минимально возможный срок решения о строительстве второй очереди Сахалинской ГРЭС.
"Для успешного прохождения ОЗП в энергосистемах Бурятии
и Забайкальского края, расположенных в ОЭС
Сибири и входящих в ДФО, крайне важным является снижение аварийности на действующих электростанциях", - добавляется в сообщении "Системного оператора".
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока