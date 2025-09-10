https://1prime.ru/20250910/dalniyvostok-862080325.html

На Дальнем Востоке прогнозируют рост электропотребления, сообщает оператор

На Дальнем Востоке прогнозируют рост электропотребления, сообщает оператор - 10.09.2025, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке прогнозируют рост электропотребления, сообщает оператор

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рост электропотребления на Дальнем Востоке в предстоящем отопительном сезоне прогнозируется на уровне 4,5%, сообщил Системный... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:29+0300

2025-09-10T17:29+0300

2025-09-10T17:50+0300

энергетика

дальний восток

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рост электропотребления на Дальнем Востоке в предстоящем отопительном сезоне прогнозируется на уровне 4,5%, сообщил Системный оператор единой энергосистемы РФ (СО ЕЭС)."По прогнозам Системного оператора, предстоящей зимой электропотребление в Дальневосточном федеральном округе может достичь 76 миллиардов кВт.ч (+4,5 % относительно показателей ОЗП 2024/2025 года), а максимальное потребление мощности ожидается на уровне 11 ГВт", - говорится в сообщении.Тем временем минутами ранее Минэнерго РФ сообщило, что рост энергопотребления на Дальнем Востоке с начала года составил 4,3% от аналогичного уровня прошлого года.Глава Системного оператора Федор Опадчий на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством министра энергетики Сергея Цивилева заявил, что предстоящей зимой важно обеспечить безаварийную работу дальневосточной генерации с максимальной нагрузкой.Глава СО ЕЭС отметил, что завершение реконструкции оборудования Приморской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2 и Хабаровской ТЭЦ-3, а также ввод в работу линии электропередачи 500 кВ "Приморская ГРЭС – Варяг" повысит надежность работы объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока предстоящей зимой.Отдельно Опадчий подчеркнул важность обеспечения включения в работу до начала осенне-зимнего периода (ОЗП) находящегося на ремонте оборудования Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и отметил необходимость принятия в минимально возможный срок решения о строительстве второй очереди Сахалинской ГРЭС."Для успешного прохождения ОЗП в энергосистемах Бурятии и Забайкальского края, расположенных в ОЭС Сибири и входящих в ДФО, крайне важным является снижение аварийности на действующих электростанциях", - добавляется в сообщении "Системного оператора".

https://1prime.ru/20250906/dfo-861895883.html

дальний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дальний восток, рф