Росстат впервые за три года зафиксировал дефляцию

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4% - впервые с августа 2022 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. "В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года индекс потребительских цен составил 99,6%, по сравнению с декабрем 2024 года - 103,94%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в августе цены в месячном выражении усилили снижение до 0,91% с 0,64% в июле; в годовом - выросли на 9,79%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился и составил 0,42% после роста на 0,19% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,87%. Услуги в августе подешевели на 0,62% в месячном выражении, к августу прошлого года - подорожали на 11,14%.

