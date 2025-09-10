Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат впервые за три года зафиксировал дефляцию - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/deflyantsiya-862088230.html
Росстат впервые за три года зафиксировал дефляцию
Росстат впервые за три года зафиксировал дефляцию - 10.09.2025, ПРАЙМ
Росстат впервые за три года зафиксировал дефляцию
Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4% - впервые с августа 2022 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T19:23+0300
2025-09-10T19:23+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4% - впервые с августа 2022 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. "В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года индекс потребительских цен составил 99,6%, по сравнению с декабрем 2024 года - 103,94%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в августе цены в месячном выражении усилили снижение до 0,91% с 0,64% в июле; в годовом - выросли на 9,79%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился и составил 0,42% после роста на 0,19% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,87%. Услуги в августе подешевели на 0,62% в месячном выражении, к августу прошлого года - подорожали на 11,14%.
https://1prime.ru/20250910/inflyatsiya-862086890.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_32e2e2d5238951fdd27161097536ab82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:23 10.09.2025
 
Росстат впервые за три года зафиксировал дефляцию

Росстат зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4% впервые с августа 2022 года

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4% - впервые с августа 2022 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле.
"В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года индекс потребительских цен составил 99,6%, по сравнению с декабрем 2024 года - 103,94%", - говорится в публикации ведомства.
На продовольственные товары в августе цены в месячном выражении усилили снижение до 0,91% с 0,64% в июле; в годовом - выросли на 9,79%.
Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился и составил 0,42% после роста на 0,19% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,87%. Услуги в августе подешевели на 0,62% в месячном выражении, к августу прошлого года - подорожали на 11,14%.
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляции на 8 сентября
19:09
 
ЭкономикаРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала