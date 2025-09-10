https://1prime.ru/20250910/dodik-862065479.html

Российскую спецоперацию ждет успех, заявил Додик

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российскую специальную военную операцию ждет успех, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, (она) продвигается, ее ждет успех", - сказал Додик журналистам по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в среду в Москве.

