Российскую спецоперацию ждет успех, заявил Додик
2025-09-10T13:57+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российскую специальную военную операцию ждет успех, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, (она) продвигается, ее ждет успех", - сказал Додик журналистам по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в среду в Москве.
