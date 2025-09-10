https://1prime.ru/20250910/dollar-862049286.html
Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля
Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля
2025-09-10T10:10+0300
экономика
рынок
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 84 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных торгов. К 10.03 мск курс доллара рос на 26 копеек относительно предыдущего закрытия - до 84,09 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
рынок, доллар
