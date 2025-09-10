Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля

https://1prime.ru/20250910/dollar-862049286.html

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 84 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных торгов.

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 84 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных торгов. К 10.03 мск курс доллара рос на 26 копеек относительно предыдущего закрытия - до 84,09 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

