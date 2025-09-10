Внебиржевой курс доллара превысил 85 рублей

https://1prime.ru/20250910/dollar-862054369.html

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 85 рублей, впервые с 10 апреля, следует из данных торгов.

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 85 рублей, впервые с 10 апреля, следует из данных торгов. К 11.14 мск курс доллара подскакивает на 1,175 рубля относительно предыдущего закрытия - до 85,001 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. В эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

