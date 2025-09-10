Доллар дешевеет к мировым валютам

https://1prime.ru/20250910/dollar-862080890.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.21 мск курс евро к доллару увеличивалась до 1,1723 доллара с 1,171 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижалась до 147,3 иены с уровня прошлого закрытия в 147,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускалась на 0,14% - до 97,64 пункта. Индекс цен производителей (PPI, производственной инфляции) в США за прошедший месяц снизился на 0,1% в месячном выражении, в то время как аналитики ждали его роста на 0,3%. В годовом выражении PPI увеличился меньше ожиданий - на 2,6%. Определенное влияние на динамику валют могут оказать итоги сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), которые станут известны в четверг. Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 2,15%. ЕЦБ также приведет обновленные макроэкономические прогнозы. Также в четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам августа годовая инфляция ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее.

