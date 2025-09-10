Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Безопаснее, чем в США". Американцев поразили российские дороги - 10.09.2025
"Безопаснее, чем в США". Американцев поразили российские дороги
Автомобильные дороги в Российской Федерации стали более безопасными, чем в Соединенных Штатах, заявил в соцсети X журналист Брайан Макдональд.
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Автомобильные дороги в Российской Федерации стали более безопасными, чем в Соединенных Штатах, заявил в соцсети X журналист Брайан Макдональд.Таким образом он отреагировал на статистику Financial Times, которая показывает, что в США на миллион жителей в результате ДТП погибают 150 человек в год, тогда как в России этот показатель составляет 110."Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо", — написал журналист.На весеннем расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин отметил, что за последние 20 лет число погибших в ДТП в стране уменьшилось более чем вдвое, и поручил министерству снизить смертность на дорогах страны к 2030 году как минимум в полтора раза.
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Автомобильные дороги в Российской Федерации стали более безопасными, чем в Соединенных Штатах, заявил в соцсети X журналист Брайан Макдональд.
Таким образом он отреагировал на статистику Financial Times, которая показывает, что в США на миллион жителей в результате ДТП погибают 150 человек в год, тогда как в России этот показатель составляет 110.
"Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо", — написал журналист.
На весеннем расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин отметил, что за последние 20 лет число погибших в ДТП в стране уменьшилось более чем вдвое, и поручил министерству снизить смертность на дорогах страны к 2030 году как минимум в полтора раза.
Мишустин призвал не снижать темп работ по платным дорогам
20 августа, 11:04
Заголовок открываемого материала