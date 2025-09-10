https://1prime.ru/20250910/durov-862039664.html

Дуров гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

Дуров гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции - 10.09.2025, ПРАЙМ

Дуров гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров заявил, что гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против политики президента страны... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T03:21+0300

2025-09-10T03:21+0300

2025-09-10T03:21+0300

технологии

франция

париж

павел дуров

эммануэль макрон

telegram

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862039664.jpg?1757463694

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров заявил, что гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против политики президента страны Эммануэля Макрона. "Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства - и они наносят ответный удар", - написал Дуров в социальной сети X. Ранее Дуров назвал свой арест в августе 2024 года "странным", добавив, что единственным результатом стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, франция, париж, павел дуров, эммануэль макрон, telegram