https://1prime.ru/20250910/dvf-862041839.html

ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий

ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий - 10.09.2025, ПРАЙМ

ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий

ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий к 2028 году на четыре тысячи мест, сообщает РИА Новости пресс-служба университета. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T06:46+0300

2025-09-10T06:46+0300

2025-09-10T06:46+0300

экономика

россия

общество

рф

приморский край

владимир путин

двфу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041839.jpg?1757476013

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий к 2028 году на четыре тысячи мест, сообщает РИА Новости пресс-служба университета. "Строительство двух новых современных общежитий для Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на 4 тысячи мест планируется завершить досрочно — в 2028 году вместо первоначально намеченного срока в 2030 году", - говорится в сообщении. Проект, финансируемый в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, предполагает строительство объектов общей площадью 76,1 тысячи квадратных метров. Его общая стоимость составляет около 15 миллиардов рублей. "Благодаря поддержке президента России Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева было принято решение о включении университета в третью волну программы создания кампусов мирового уровня… Уже ведется проектирование, и мы надеемся сместить сроки влево, чтобы наши студенты раньше получили новые объекты. Мы сделаем все, чтобы закончить работы в 2028 году", - отметил ректор ДВФУ Борис Коробец. Правительство Приморского края активно работает над ускорением строительства второй очереди кампуса ДВФУ, стремясь начать строительно-монтажные работы раньше изначального срока. Как сообщала первый вице-губернатор Вера Щербина, для этого уже утверждено задание на проектирование и выделен земельный участок федеральной собственности площадью более 41,3 гектара. В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации. После необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительных работ запланировано на 2027 год.

рф

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, приморский край, владимир путин, двфу