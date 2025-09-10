Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий - 10.09.2025, ПРАЙМ
ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий
Уточняется пятый абзац, добавлен бэкграунд (последний абзац) | 10.09.2025, ПРАЙМ
Уточняется пятый абзац, добавлен бэкграунд (последний абзац) ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий к 2028 году на четыре тысячи мест, сообщает РИА Новости пресс-служба университета. "Строительство двух новых современных общежитий для Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на 4 тысячи мест планируется завершить досрочно — в 2028 году вместо первоначально намеченного срока в 2030 году", - говорится в сообщении. Проект, финансируемый в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, предполагает строительство объектов общей площадью 76,1 тысячи квадратных метров. Его общая стоимость составляет около 15 миллиардов рублей. "Благодаря поддержке президента России Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева было принято решение о включении университета в третью волну программы создания кампусов мирового уровня… Уже ведется проектирование, и мы надеемся сместить сроки влево, чтобы наши студенты раньше получили новые объекты. Мы сделаем все, чтобы закончить работы в 2028 году", - отметил ректор ДВФУ Борис Коробец. Правительство Приморского края активно работает над ускорением строительства второй очереди кампуса ДВФУ, стремясь начать строительно-монтажные работы раньше изначального срока. Как сообщали в правительстве, для этого уже утверждено задание на проектирование и выделен земельный участок федеральной собственности площадью более 41,3 гектара. В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации. После необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительных работ запланировано на 2027 год. К 2030 году, по поручению президента, появится созвездие из 25 новых кампусов университетов.
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. ДВФУ планирует досрочно завершить строительство новых общежитий к 2028 году на четыре тысячи мест, сообщает РИА Новости пресс-служба университета.
"Строительство двух новых современных общежитий для Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на 4 тысячи мест планируется завершить досрочно — в 2028 году вместо первоначально намеченного срока в 2030 году", - говорится в сообщении.
Проект, финансируемый в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, предполагает строительство объектов общей площадью 76,1 тысячи квадратных метров. Его общая стоимость составляет около 15 миллиардов рублей.
"Благодаря поддержке президента России Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева было принято решение о включении университета в третью волну программы создания кампусов мирового уровня… Уже ведется проектирование, и мы надеемся сместить сроки влево, чтобы наши студенты раньше получили новые объекты. Мы сделаем все, чтобы закончить работы в 2028 году", - отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Правительство Приморского края активно работает над ускорением строительства второй очереди кампуса ДВФУ, стремясь начать строительно-монтажные работы раньше изначального срока. Как сообщали в правительстве, для этого уже утверждено задание на проектирование и выделен земельный участок федеральной собственности площадью более 41,3 гектара.
В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации. После необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительных работ запланировано на 2027 год.
К 2030 году, по поручению президента, появится созвездие из 25 новых кампусов университетов.
 
Заголовок открываемого материала