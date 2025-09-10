https://1prime.ru/20250910/eks-glava-862042724.html
Экс-глава МВД Коми стал лауреатом конкурса вокального мастерства
2025-09-10T07:26+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бывший глава МВД Коми Виктор Половников, осужденный за получение взятки, в 2024 году стал лауреатом конкурса вокального мастерства среди осужденных "Калина красная" и обучился профессии "подсобный рабочий", следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2021 году суд признал Половникова виновным в получении взятки и легализации денежных средств и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 14,5 миллиона рублей. В июне 2025 года суд заменил оставшуюся часть наказания - три года шесть месяцев и 25 дней - на принудительные работы на тот же срок, а позже смягчил это наказание на два месяца.
По информации адвоката Половникова, его подзащитный в период отбывания наказания выполнял работы по благоустройству территории колонии, регулярно посещал мероприятия воспитательного характера и культурно-массовые мероприятия.
"Является лауреатом конкурса вокального мастерства среди осужденных "Калина красная" в 2024 году", - говорится в документе.
Кроме того, по данным адвоката, Половников участвовал в организации интеллектуальных игр в исправительных учреждениях, написании сценариев праздничных мероприятий и являлся их участником. Также он являлся участником добровольной волонтерской организации "Клуб любителей книг среди осужденных".
"В 2023 году по личной инициативе прошел обучение и получил профессию по специальности "подсобный рабочий". В июле 2023 года был трудоустроен заведующим хозяйством в библиотеку исправительного учреждения", - сказано в документе.
Половников занимал пост министра внутренних дел по Республике Коми с мая 2015 года. В начале 2020 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Половникова отстранили от должности. Следствие полагало, что он получил часть взятки от предполагаемых 25 миллионов рублей.
