https://1prime.ru/20250910/ekspert-862041419.html
Эксперт оценила перспективы цены на золото
Эксперт оценила перспективы цены на золото - 10.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила перспективы цены на золото
Мировая цена на золото может достичь 4 000 долларов за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев и более, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T06:16+0300
2025-09-10T06:16+0300
2025-09-10T06:16+0300
финансы
сша
"бкс мир инвестиций"
бкс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041419.jpg?1757474199
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото может достичь 4 000 долларов за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев и более, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Во вторник цена на золото обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию.
"Прогнозы аналитиков БКС по золоту на этот год уже выполнены, однако в более долгосрочной перспективе (на горизонте 12 месяцев и более) возможно достижение и отметки в 4 000 долларов за унцию", - сказала эксперт.
По ее словам, этому может способствовать более мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США вкупе с развитием других проинфляционных факторов в долларе.
"В среднесрочной же перспективе ожидаю, скорее, перехода актива к боковой консолидации в широком диапазоне 3 300 - 3 600 долларов", - добавила аналитик.
С начала года стоимость драгметалла выросла на 39%.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, "бкс мир инвестиций", бкс
Финансы, США, "БКС Мир инвестиций", БКС
Эксперт оценила перспективы цены на золото
Цена на золото достигла исторического максимума
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото может достичь 4 000 долларов за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев и более, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Во вторник цена на золото обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию.
"Прогнозы аналитиков БКС по золоту на этот год уже выполнены, однако в более долгосрочной перспективе (на горизонте 12 месяцев и более) возможно достижение и отметки в 4 000 долларов за унцию", - сказала эксперт.
По ее словам, этому может способствовать более мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США вкупе с развитием других проинфляционных факторов в долларе.
"В среднесрочной же перспективе ожидаю, скорее, перехода актива к боковой консолидации в широком диапазоне 3 300 - 3 600 долларов", - добавила аналитик.
С начала года стоимость драгметалла выросла на 39%.