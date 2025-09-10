Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила перспективы цены на золото - 10.09.2025
Эксперт оценила перспективы цены на золото
Эксперт оценила перспективы цены на золото
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото может достичь 4 000 долларов за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев и более, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Во вторник цена на золото обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию. "Прогнозы аналитиков БКС по золоту на этот год уже выполнены, однако в более долгосрочной перспективе (на горизонте 12 месяцев и более) возможно достижение и отметки в 4 000 долларов за унцию", - сказала эксперт. По ее словам, этому может способствовать более мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США вкупе с развитием других проинфляционных факторов в долларе. "В среднесрочной же перспективе ожидаю, скорее, перехода актива к боковой консолидации в широком диапазоне 3 300 - 3 600 долларов", - добавила аналитик. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39%.
06:16 10.09.2025
 
Эксперт оценила перспективы цены на золото

Цена на золото достигла исторического максимума

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото может достичь 4 000 долларов за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев и более, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Во вторник цена на золото обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию.
"Прогнозы аналитиков БКС по золоту на этот год уже выполнены, однако в более долгосрочной перспективе (на горизонте 12 месяцев и более) возможно достижение и отметки в 4 000 долларов за унцию", - сказала эксперт.
По ее словам, этому может способствовать более мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США вкупе с развитием других проинфляционных факторов в долларе.
"В среднесрочной же перспективе ожидаю, скорее, перехода актива к боковой консолидации в широком диапазоне 3 300 - 3 600 долларов", - добавила аналитик.
С начала года стоимость драгметалла выросла на 39%.
 
