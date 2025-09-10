https://1prime.ru/20250910/ekspert-862041419.html

Эксперт оценила перспективы цены на золото

Эксперт оценила перспективы цены на золото - 10.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила перспективы цены на золото

Мировая цена на золото может достичь 4 000 долларов за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев и более, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T06:16+0300

2025-09-10T06:16+0300

2025-09-10T06:16+0300

финансы

сша

"бкс мир инвестиций"

бкс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041419.jpg?1757474199

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото может достичь 4 000 долларов за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев и более, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Во вторник цена на золото обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию. "Прогнозы аналитиков БКС по золоту на этот год уже выполнены, однако в более долгосрочной перспективе (на горизонте 12 месяцев и более) возможно достижение и отметки в 4 000 долларов за унцию", - сказала эксперт. По ее словам, этому может способствовать более мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США вкупе с развитием других проинфляционных факторов в долларе. "В среднесрочной же перспективе ожидаю, скорее, перехода актива к боковой консолидации в широком диапазоне 3 300 - 3 600 долларов", - добавила аналитик. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, "бкс мир инвестиций", бкс