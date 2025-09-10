Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал об эффективности навигационных пломб
Эксперт рассказал об эффективности навигационных пломб
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Использование навигационных пломб является одним из наиболее эффективных способов борьбы с нелегальной табачной продукцией, после их внедрения в начале 2025 года в России и Белоруссии резко сократился приток контрафакта из других стран, особенно за счет пресечения схем фиктивного транзита, рассказал РИА Новости директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" (бренды сигарет Winston, Camel и LD) Алексей Воробьев. С 27 января на территории России и Белоруссии при перевозках автотранспортом ряда товаров стали применяться навигационные пломбы в целях борьбы с контрафактом, незаконным импортом и для контроля за перемещением высокорисковых категорий товаров. Как сообщали РИА Новости в Федеральной таможенной службе РФ, эта мера коснулась алкоголя, табачного сырья, одежды, электроники и аудио- и видеоустройств. "Один из наиболее эффективных инструментов борьбы с нелегальной табачной продукцией - навигационные пломбы. Они уже доказали свою результативность в борьбе с контрабандой сигарет", - рассказал Воробьев. "С их внедрением в начале 2025 года в России и Белоруссии резко сократился приток нелегальной продукции из третьих стран, особенно за счет пресечения схем фиктивного транзита: теперь контрабандистам крайне сложно оформлять поддельные документы о завершении перевозки или незаметно выгружать груз на территории РФ", - добавил он. По его словам, навигационные пломбы стали важным элементом комплексной защиты легального рынка от недобросовестной конкуренции. "А с 1 сентября перечень перемещаемых автотранспортом товаров, к которым применяются навигационные пломбы, был расширен. В него вошли вся никотинсодержащая продукция, а также никотиновое сырье", - уточнил Воробьев.
Эксперт рассказал об эффективности навигационных пломб

