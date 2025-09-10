https://1prime.ru/20250910/elektromobili-862081983.html

Продажи электромобилей в России в августе снизились на 17%

Продажи электромобилей в России в августе снизились на 17% - 10.09.2025, ПРАЙМ

Продажи электромобилей в России в августе снизились на 17%

Продажи новых электромобилей в России по итогам августа текущего года составили 1 082 штуки, что на 17% меньше в годовом выражении, сообщило аналитическое... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:52+0300

2025-09-10T17:52+0300

2025-09-10T17:52+0300

бизнес

россия

evolute

byd

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_0:181:5159:3083_1920x0_80_0_0_d5693839f877abc21984e9c14cbe3011.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам августа текущего года составили 1 082 штуки, что на 17% меньше в годовом выражении, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам августа 2025 года в России было реализовано 1 082 новых электромобиля. Это на 17% меньше, чем в августе прошлого года, и на 14% хуже, чем в июле нынешнего", - говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что продажи в данном сегменте авторынка в июле показали положительную динамику впервые за последние 13 месяцев, но в августе вновь "ушли в минус". Самым популярным брендом электрических авто в августе остался китайский Zeekr, продажи которого составили 275 экземпляров. Далее следует отечественный бренд Evolute с показателем 149 реализованных электрокаров, а на третьей строчке - китайский Avatr (117 штук). Четвертым по продажам электрокаров стал российский бренд "Амберавто" (90 штук), а пятую строчку поделили китайский BYD и отечественный "Москвич", их результаты составили по 88 проданных машин. В рейтинге моделей по итогам августа лидером стал Zeekr 001, проданный в количестве 134 единиц. За ним идут Avatr 11 (107 штук), Evolute i-PRO (94 штуки) и "Амберавто" А5 (90 штук). Замыкает пятерку лидеров "Москвич" 3е (88 штук), который в июле возглавлял модельный рейтинг.

https://1prime.ru/20250827/atom-861303535.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, evolute, byd