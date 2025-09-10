https://1prime.ru/20250910/ellison-862082909.html

Назван новый богатейший человек планеты

Назван новый богатейший человек планеты

технологии

техас

oracle

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон благодаря взлёту котировок компании на фондовой бирже - почти на 40% - впервые занял первое место в списке богатейших людей планеты, обогнав предпринимателя Илона Маска, следует из сообщения агентства Блумберг. Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Эллисона оценивается в 393 миллиарда долларов, оно подскочило за сутки на максимальный со времен подсчета индекса 101 миллиард долларов. Богатство Маска в то же время составляет 385 миллиардов долларов. Ранее Oracle опубликовала финансовую отчетность. В прошедшем квартале финансового года (завершился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий подскочила на 27,8% в годовом выражении, до 7,186 миллиарда долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиарда долларов, или на 55,3%. После этого акции компании взлетают в цене на 39%. Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.

техас

технологии, техас, oracle