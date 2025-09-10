Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван новый богатейший человек планеты - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/ellison-862082909.html
Назван новый богатейший человек планеты
Назван новый богатейший человек планеты - 10.09.2025, ПРАЙМ
Назван новый богатейший человек планеты
Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон благодаря взлёту котировок компании на фондовой бирже - почти на 40% - впервые занял... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T17:58+0300
2025-09-10T18:23+0300
технологии
техас
oracle
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/75/841387506_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b2a05a5b80a7c416341e9f1fa432c830.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон благодаря взлёту котировок компании на фондовой бирже - почти на 40% - впервые занял первое место в списке богатейших людей планеты, обогнав предпринимателя Илона Маска, следует из сообщения агентства Блумберг. Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Эллисона оценивается в 393 миллиарда долларов, оно подскочило за сутки на максимальный со времен подсчета индекса 101 миллиард долларов. Богатство Маска в то же время составляет 385 миллиардов долларов. Ранее Oracle опубликовала финансовую отчетность. В прошедшем квартале финансового года (завершился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий подскочила на 27,8% в годовом выражении, до 7,186 миллиарда долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиарда долларов, или на 55,3%. После этого акции компании взлетают в цене на 39%. Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
https://1prime.ru/20250910/aktsii-862051783.html
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/75/841387506_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_bdbe7666e9af9a362a3086d37d2a95e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, техас, oracle
Технологии, ТЕХАС, Oracle
17:58 10.09.2025 (обновлено: 18:23 10.09.2025)
 
Назван новый богатейший человек планеты

Сооснователь Oracle Эллисон впервые обогнал Маска и стал богатейшим человеком планеты

© Unsplash/Dash CryptocurrencyДеньги
Деньги
Деньги. Архивное фото
© Unsplash/Dash Cryptocurrency
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон благодаря взлёту котировок компании на фондовой бирже - почти на 40% - впервые занял первое место в списке богатейших людей планеты, обогнав предпринимателя Илона Маска, следует из сообщения агентства Блумберг.
Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Эллисона оценивается в 393 миллиарда долларов, оно подскочило за сутки на максимальный со времен подсчета индекса 101 миллиард долларов.
Богатство Маска в то же время составляет 385 миллиардов долларов.
Ранее Oracle опубликовала финансовую отчетность. В прошедшем квартале финансового года (завершился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий подскочила на 27,8% в годовом выражении, до 7,186 миллиарда долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиарда долларов, или на 55,3%.
После этого акции компании взлетают в цене на 39%.
Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Акции Oracle резко подорожали впервые с 1999 года
10:46
 
ТехнологииТЕХАСOracle
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала