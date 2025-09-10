Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен назвала причину высоких цен на энергию в ЕС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/energoresursy-862055144.html
Фон дер Ляйен назвала причину высоких цен на энергию в ЕС
Фон дер Ляйен назвала причину высоких цен на энергию в ЕС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен назвала причину высоких цен на энергию в ЕС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в среду перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в ЕС, назвала зависимость от... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:36+0300
2025-09-10T11:36+0300
экономика
италия
сша
урсула фон дер ляйен
марио драги
ес
ецб
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862052556_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_bf82cb02b5dc9b9aac1871947eb815d7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в среду перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в ЕС, назвала зависимость от российских энергоресурсов причиной высоких цен на энергию в Евросоюзе. "Счета за электроэнергию по-прежнему являются настоящим источником беспокойства для миллионов европейцев. А расходы для промышленности по-прежнему структурно высоки. Мы знаем, что привело к росту цен на энергию: зависимость от российского ископаемого топлива. Поэтому пришло время полностью избавиться от российского ископаемого топлива", - заявила она. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20250910/es-862051031.html
италия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862052556_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_3f9d5b4aea2baf4a7a634bb66eacd98a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, сша, урсула фон дер ляйен, марио драги, ес, ецб, ек
Экономика, ИТАЛИЯ, США, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, ЕС, ЕЦБ, ЕК
11:36 10.09.2025
 
Фон дер Ляйен назвала причину высоких цен на энергию в ЕС

Фон дер Ляйен: зависимость от энергоресурсов РФ привела к росту цен на энергию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в среду перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в ЕС, назвала зависимость от российских энергоресурсов причиной высоких цен на энергию в Евросоюзе.
"Счета за электроэнергию по-прежнему являются настоящим источником беспокойства для миллионов европейцев. А расходы для промышленности по-прежнему структурно высоки. Мы знаем, что привело к росту цен на энергию: зависимость от российского ископаемого топлива. Поэтому пришло время полностью избавиться от российского ископаемого топлива", - заявила она.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной
10:52
 
ЭкономикаИТАЛИЯСШАУрсула фон дер ЛяйенМарио ДрагиЕСЕЦБЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала