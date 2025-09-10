https://1prime.ru/20250910/ep-862038130.html

В ЕП по ошибке поддержали поправку о милитаристской политике ЕС на Украине

В ЕП по ошибке поддержали поправку о милитаристской политике ЕС на Украине - 10.09.2025, ПРАЙМ

В ЕП по ошибке поддержали поправку о милитаристской политике ЕС на Украине

Депутаты Европарламента, принимая доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась критика милитаристской политики ЕС, | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T01:06+0300

2025-09-10T01:06+0300

2025-09-10T01:06+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

рф

европа

владимир путин

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862038130.jpg?1757455561

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента, принимая доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась критика милитаристской политики ЕС, которая мешает урегулированию конфликта, передает агентство Франс Пресс. "Поправка "выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не смогла обеспечить мир и подорвала глобальную значимость ЕС". И она требует "срочного изменения" политики ЕС", - говорится в публикации. По данным агентства, эта поправка была принята случайно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

украина

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, рф, европа, владимир путин, ес, нато