https://1prime.ru/20250910/es-862051031.html
ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной
ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной - 10.09.2025, ПРАЙМ
ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной
ЕС вложит 6 миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T10:52+0300
2025-09-10T10:52+0300
2025-09-10T10:52+0300
политика
украина
европа
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. ЕС вложит 6 миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в союзе. "Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и вступит в альянс беспилотников с Украиной", - заявила она.
https://1prime.ru/20250910/ukraina-862040518.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной
Фон дер Ляйен: ЕС вложит 6 миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной