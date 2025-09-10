ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной

https://1prime.ru/20250910/es-862051031.html

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. ЕС вложит 6 миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в союзе. "Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и вступит в альянс беспилотников с Украиной", - заявила она.

