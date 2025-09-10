ЕС создаст Группу доноров Палестины с международным участием

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-10T11:07+0300
экономика
газа
урсула фон дер ляйен
ек
ес
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.
газа
газа, урсула фон дер ляйен, ек, ес
Экономика, Газа, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.
ЭкономикаГазаУрсула фон дер ЛяйенЕКЕС
 
 
