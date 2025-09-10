https://1prime.ru/20250910/es-862052711.html

ЕС создаст Группу доноров Палестины с международным участием

2025-09-10T11:07+0300

БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.

2025

газа, урсула фон дер ляйен, ек, ес