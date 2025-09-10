https://1prime.ru/20250910/es-862052711.html
ЕС создаст Группу доноров Палестины с международным участием
ЕС создаст Группу доноров Палестины с международным участием - 10.09.2025, ПРАЙМ
ЕС создаст Группу доноров Палестины с международным участием
Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:07+0300
2025-09-10T11:07+0300
2025-09-10T11:07+0300
экономика
газа
урсула фон дер ляйен
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862052556_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_bf82cb02b5dc9b9aac1871947eb815d7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.
https://1prime.ru/20250910/udary-862050257.html
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862052556_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_3f9d5b4aea2baf4a7a634bb66eacd98a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газа, урсула фон дер ляйен, ек, ес
Экономика, Газа, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС
ЕС создаст Группу доноров Палестины с международным участием
Фон дер Ляйен: ЕК в октябре создаст Группу доноров Палестины
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.
МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе