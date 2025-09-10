Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК призвали построить стену беспилотников после инцидента с БПЛА в Польше - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250910/evrokomissiya-862048298.html
В ЕК призвали построить стену беспилотников после инцидента с БПЛА в Польше
В ЕК призвали построить стену беспилотников после инцидента с БПЛА в Польше - 10.09.2025, ПРАЙМ
В ЕК призвали построить стену беспилотников после инцидента с БПЛА в Польше
Еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс призвал в соцсети X срочно построить "стену беспилотников" вдоль восточного фланга ЕС после инцидента с БПЛА в | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T10:05+0300
2025-09-10T10:05+0300
политика
польша
украина
сша
дональд туск
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс призвал в соцсети X срочно построить "стену беспилотников" вдоль восточного фланга ЕС после инцидента с БПЛА в Польше. "Мы должны срочно создать "стену беспилотников" вдоль всего восточного фланга ЕС, которая на данный момент является наиболее важным флагманским проектом. Мы будем работать вместе со странами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", - сказано в публикации. Несмотря на то, что Польша не указывает, кому принадлежат эти беспилотники, Кубилиюс обвиняет Россию. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши , угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство. В конце 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета , погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российской ракете . Занимавший в то время пост президента Польши Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это была украинская ракета, выпущенная на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
https://1prime.ru/20250910/dvf-862041839.html
польша
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, сша, дональд туск, ес
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, США, Дональд Туск, ЕС
10:05 10.09.2025
 
В ЕК призвали построить стену беспилотников после инцидента с БПЛА в Польше

Еврокомиссар Кубилюс призвал построить стену беспилотников вдоль восточного фланга ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс призвал в соцсети X срочно построить "стену беспилотников" вдоль восточного фланга ЕС после инцидента с БПЛА в Польше.
"Мы должны срочно создать "стену беспилотников" вдоль всего восточного фланга ЕС, которая на данный момент является наиболее важным флагманским проектом. Мы будем работать вместе со странами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", - сказано в публикации.
Несмотря на то, что Польша не указывает, кому принадлежат эти беспилотники, Кубилиюс обвиняет Россию.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши , угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
В конце 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета , погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российской ракете . Занимавший в то время пост президента Польши Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это была украинская ракета, выпущенная на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши
06:46
 
ПолитикаПОЛЬШАУКРАИНАСШАДональд ТускЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала