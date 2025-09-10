https://1prime.ru/20250910/evrokomissiya-862053964.html

Глава ЕК предложила выделить Киеву репарационный кредит под активы России

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансовой поддержки Украины, который будет основываться на доходах от замороженных российских активов.Министерство иностранных дел неоднократно оценивало заморозку российских активов в Европе как кражу, подчеркивая, что Евросоюз использует не только средства частных лиц, но и государственные ресурсы."Нам необходимо срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Украины на основе иммобилизованных российских активов. Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит", - заявила фон дер Ляйен в ходе выступления перед членами Европарламента с докладом по состоянию дел в Союзе.Как подчеркнула глава ЕК, сами активы тронуты не будут, а риск придется нести странам ЕС коллективно.Кроме того, она предложила назвать новую программу "Качественным военным преимуществом".По ее словам, если Россия "выплатит репарации", то Украина вернет кредит. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин ранее называл требования о репарациях демагогическими.После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и G7 заблокировали почти половину российских запасов суммой примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов находится в Евросоюзе, в основном на счетах компании Euroclear. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на информацию Еврокомиссии сообщило, что за первое полугодие 2025 года Союз выделил Украине более десяти миллиардов евро, полученных из доходов от замороженных российских средств.В ответ Россия организовала схему, по которой активы зарубежных инвесторов из недружественных стран и доходы от них накапливаются на специальных счетах, а выводить их можно только по решению специальной правкомиссии.

