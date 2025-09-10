Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США - 10.09.2025
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США
Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович.
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович. "Однако позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки", - сказал Шефчович в Европарламенте. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Европейский союз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
мировая экономика, сша, вашингтон, марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Марош Шефчович, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
18:37 10.09.2025
 
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США

БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович.
"Однако позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки", - сказал Шефчович в Европарламенте.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Европейский союз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
В ЕС ответили на предложение Трампа повысить пошлины для Индии и Китая
