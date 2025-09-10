https://1prime.ru/20250910/evrokomissiya-862085026.html
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США - 10.09.2025, ПРАЙМ
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США
Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T18:37+0300
2025-09-10T18:37+0300
2025-09-10T18:37+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
марош шефчович
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович. "Однако позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки", - сказал Шефчович в Европарламенте. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Европейский союз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250910/wsj-862084849.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вашингтон, марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Марош Шефчович, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США
Шефчович: ЕС приостановит торговое соглашение с США, если страна не выполнит обязательства